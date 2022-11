Das Schaufenster in der Schweriner Straße ist zum Blickfang geworden. Foto: Monika Göppinger up-down up-down Brüel Monika Göppinger bringt Weihnachten ins Schaufenster Von Hagen Bischoff | 04.11.2022, 15:53 Uhr

Seit Donnerstag ist das Schaufenster in der Schweriner Straße in Brüel wieder ein echter Blickfang. Vorbeigehende Passanten werden in Weihnachtsstimmung versetzt.