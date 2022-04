Sie ist eine international bekannte Mezzosopranistin: Friederike Krum FOTO: Sam Simpson Reihe „Musik in alten Mauern“ Mezzosopranistin Friederike Krum kommt aus London nach Ruchow Von Michael Beitien | 23.04.2022, 11:28 Uhr

Reihe „Musik in alten Mauern“ startet am 14. Mai in der Ruchower Dorfkirche. Spenden sollen Flüchtlingen aus der Ukraine zugutekommen.