Menderes kurz vor seinem Auftritt in der Lobby des Hotels Dreiwasser in Sternberg. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Menderes Bağcı in Sternberg Darum sitzt „Mr. DSDS“ und Dschungelkönig Menderes immer ganz hinten im Flugzeug Von Katrin Glüsenkamp | 05.05.2023, 15:16 Uhr

Mit seinem Auftritt am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Sternberg begeisterte Menderes Bağcı viele Zuschauer. Doch wie sieht es aktuell in dem ehemaligen Dschungelkönig aus?