Sie setzt auch nach der Verlängerung der Pflicht auf das Tragen einer Maske: Susanne Jakobs. FOTO: Hannes Henffler Maskenpflicht im Sternberger Seenland Das sagen Bürger und Einzelhändler zur Verlängerung Von Hannes Henffler | 04.04.2022, 15:49 Uhr

Anders als in vielen anderen Bundesländern müssen Kunden in Mecklenburg-Vorpommern beim Einkaufen weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen, beschloss die Landesregierung. Für diese Entscheidung erhalten sie Zuspruch im Seenland. Die Einzelhändler in der Region wollen über die Pflicht hinaus aber keine Maske vorschreiben.