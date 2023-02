Mark Einbeck von UWM wünscht sich, dass auch die Caterer in der Diskussion um das Schulessen Beachtung finden. Foto: Rita Brückner up-down up-down Sternberger Seenland Mark Einbeck erklärt, was in den Kosten für das Schulessen steckt Von Rita Brückner | 05.02.2023, 15:46 Uhr

UWM Demen liefert Essen an Schulen und Kitas in Sternberg, Brüel, Ventschow. Aber in die Diskussion um zu teures Schulessen würden Caterer kaum einbezogen, kritisiert Marketingleiter Mark Einbeck.