Ließen sich beim Sommer- und Familienfest 2022 in Brüek von Künstlerin „Nashi" als Manga-Figuren zeichnen: Emily, Tamara und Lilly (v.l.) FOTO: Hagen Bischoff Sommerfest 2022 in Brüel Künstlerin Nashi verewigt Besucher auf Manga-Porträts Von Hagen Bischoff | 14.08.2022, 17:12 Uhr

Campingplatz-Pächterin Ines Magnor lud am Wochenende zum Sommer- und Familienfest an den Roten See – mit Musik, Hüpfburg und Ponyreiten.