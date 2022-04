In dem Haus in Dabel befinden sich normalerweise Büros der Firma von Willem de Vos. FOTO: Willem de Vos Hilfe für Ukrainer Leere Flüchtlingsunterkunft in Dabel steht auf Abruf Von Hannes Henffler | 04.04.2022, 17:35 Uhr

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind derzeit 1418 ukrainische Flüchtlinge registriert. Mehr als 1000 davon sind bereits in Wohnungen untergebracht. Nun sollen in Dabel bis zu 40 Menschen in eine Sammelunterkunft kommen.