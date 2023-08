Das Lagerfeuerliederfestival am Sonnabend, 26. August, startet um 15 Uhr mit einem Stockbrotbüffet in Schlowe. Die Veranstalter freuen sich auf die Band Batiar Gang aus Leipzig mit „Finest Balkan-Klezmer-Borschtsch and Eastern-European Punk-Folk“. Zu hören sind aus Güstrow Clemens Blascheck und Tom Henning Biegus mit Gitarre, Schlagzeug und deutschsprachigen Liedern. Am Lagerfeuer tritt auch die Insel-Band Instrumentelle Vernunft auf. „Popkulturelles und linksintellektuelles Liedgut zum Mitträllern“, heißt es auf der Homepage.

Das Musikprogramm beginnt um 17 Uhr.