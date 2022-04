Im Hinterhof ihres Hauses in der Sternberger Straße: Doreen Becker. FOTO: Michael Beitien Altes Haus soll saniert werden Doreen Becker aus Bochum zieht es in die Brüeler Altstadt Von Michael Beitien | 20.04.2022, 09:56 Uhr

Neue Eigentümerin will Haus in der Sternberger Straße in Brüel wieder beleben. Die Sanierung des alten Gebäudes wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen.