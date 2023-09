Wasserkraftwerk Zülow Wo die Mildenitz noch für Energie sorgt Von Carlo Ihde | 24.09.2023, 11:20 Uhr Das Wasserkraftwerk wird im Jahr 2024 stolze 100 Jahre alt und produziert immer noch Strom. Foto: Carlo Ihde up-down up-down

An den „Tagen der Industriekultur am Wasser“ beteiligte sich auch das Wasserkraftwerk in Zülow und öffnete seine Türen für Besucher. Warum die historische Anlage für die Stromversorgung noch immer wichtig ist.