Eine Gemeinde geht auf Wanderschaft. Das ist in Kloster Tempzin eigentlich nichts Neues. Immerhin gibt es hier ein Pilgerkloster, das regelmäßig große und kleine Pilgertouren veranstaltet. Dass allerdings gleich eine ganz Gemeinde gemeinsam wandert, will erst noch eine Tradition werden. „Zur ersten Familienwanderung haben wir vor zwei Jahren nach der Coronapandemie eingeladen“, erzählt Bürgermeister Sieghard Dörge. Damals, nach all den Kontaktbeschränkungen, waren alle froh, sich, wieder frei und gemeinsam mit anderen bewegen zu können.

Auch interessant: Kinder entwerfen Traumhäuser im Kloster Tempzin

„Außerdem gibt es hier in unserer Gemeinde vieles zu entdecken und zu vielen Orten gibt es interessante, aber leider längst vergessene Geschichten“, so der Bürgermeister. Und die sollen auch auf der Familienwanderung, die der Kulturausschuss der Gemeinde am 17. September organisiert hat, erzählt werden.

Start ist an der Bushaltestelle in Langen Jarchow

„Los geht es um 14 Uhr an der Bushaltestelle in Langen Jarchow, dann wird über die Bushaltestelle in Zahrensdorf, da werden wir 14.20 Uhr sein, weitergewandert bis zum Pfarrhaus Zahrensdorf“, erklärt Sieghard Dörge. Das und der Pfarrgarten mit seinem Teich seien nicht nur eine Augenweide, sondern hier gebe es manches zu erzählen. „Wer weiß denn noch, dass zum Beispiel Hoffmann von Fallersleben hier war, oder dass der Pfarrer seinerzeit über die wohl größte Sammlung von Goethebildern verfügte?“

Nach der Station am Pfarrhaus geht es dann weiter bis zum Kloster Tempzin, wo sich die Wanderer nach einem Vortrag zu Klostergeschichte mit Kaffee und Kuchen stärken können.

Auch wenn die Wanderung höchstens dreieinhalb Kilometer lang ist, können diejenigen, denen das Gehen schwerfällt, einen Fahrdienst nutzen. Der sollte allerdings bei Bürgermeister Sieghard Dörge unter der Mobilnummer 0170 8328060 angemeldet werden.