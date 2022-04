Weit sichtbar: die Kirche in Sülten. FOTO: Roswitha Spöhr Sternberger Seenland Kirchengemeinden laden zum Wandern ein Von Michael Beitien | 21.04.2022, 11:49 Uhr

Am Sonnabend führt eine Tour von Sülten nach Sternberg. Am Sonntag ist Treff an der Witziner Kirche.