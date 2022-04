Dieser und weiterer Osterschmuck kommt von den „Sternberger Kinnings“. FOTO: Michael Beitien Kreativ in Sternberg Kinder basteln bunten Schmuck für das Osterfest Von Michael Beitien | 12.04.2022, 15:04 Uhr

In der Kindertagesstätte „Sternberger Kinnings“ und im Hort der Stadt Sternberg entstand besonderer Osterschmuck, der am Gründonnerstag in der Innenstadt zu sehen ist.