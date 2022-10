Für Silke Pohl und Martina Brandenburg von der Wariner Tafel wird es immer schwerer, die bedürftigen Menschen in der Stadt zu versorgen. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Kaum noch Spenden in Sternberg und Warin Immer weniger Lebensmittel: Tafeln ziehen Konsequenzen Von Hannes Henffler | 09.10.2022, 16:28 Uhr

Sowohl in Sternberg als auch in Warin kämpfen sich die Tafeln durch. Während es immer schwerer wird, an Ware zu kommen, steigen ihre Kosten immens.