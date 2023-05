Bürgermeisterin Kathrin Haese zieht in das Sternberger Rathaus ein. Foto: Rita Brückner up-down up-down Stadtverwaltung Sternberg Kathrin Haese zieht in das Sternberger Rathaus ein Von Rita Brückner | 02.05.2023, 15:04 Uhr

Am 19. Februar gewählt, am 18. April ernannt, trat Bürgermeisterin Kathrin Haese am 2. Mai ihr Amt an – als erste SPD-Frau an der Sternberger Verwaltungsspitze.