Einblicke in die Stadtgeschichte Brüels können Besucher am Sonntag in der Heimatstube erhalten. Die Ausstellung öffnet zum Internationalen Museumstag. FOTO: Roswitha Spöhr Internationaler Museumstag in Brüel Kaffee und Kuchen in der Heimatstube Von Robert Lehmann | 13.05.2022, 18:16 Uhr

Am 15. Mai öffnen viele Museen im Land zum Internationalen Museumstag ihre Türen. Auch die Heimatstube in Brüel schließt sich an und gibt Besucher Einblicke in die Stadtgeschichte.