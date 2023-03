Bürgermeister Björn Griese (2..v.l.) ehrte Hans-Jürgen Cayé, Klaus Fröhlich und Horst Jeske auf dem Jahresempfang mit der Ehrennadel. der Stadt (v.l.n.r.) Foto: Rita Brückner up-down up-down Warin Jahresempfang Warin – Rückblick, Ausblick, Auszeichnungen Von Rita Brückner | 12.03.2023, 15:21 Uhr

Zwei Jahre lang musste der traditionelle Neujahrsempfang in Warin ausfallen. In diesem Jahr lud die Stadt zum Jahresempfang in die Stadthalle ein. Es ging um Arbeitsplätze, Gewerbeansiedlung und mehr.