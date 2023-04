Mit Kuchen und Kaffee begrüßte die Citymanagerin Jana Bohne die Gäste in ihrem neuen Büro. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Innenstadt Sternberg Neues Büro der Citymanagerin eingeweiht Von Thorben Oberhag | 12.04.2023, 15:52 Uhr

In ihrem neuen Büro in der Kütiner Straße 32 soll über die Stadtentwicklung und die Jugendbeteiligung abgestimmt werden. Seinen ersten Einsatz hat es direkt am Mittwochabend.