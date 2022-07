Die Backhaltestelle in Sternberg bietet jeden Tag drei Pakte zum Retten an. FOTO: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Logo NEO Too Good to Go Essen retten per App in Sternberg und Brüel Von Katrin Glüsenkamp | 22.07.2022, 13:36 Uhr

Mit der App „Too Good to Go“ kann jeder Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Die Backhaltestelle in Sternberg und der Netto in Brüel bieten dies täglich an.