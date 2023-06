Vor kurzem hatte Hobby-Eisenbahner Marcel Schneider hier einen illegalen Bahnübergang gebaut. Mittlerweile ist dieser wieder weg. Doch die Probleme bleiben. Gegen ihn ermittelt die Polizei. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Streit mit der Deutschen Bahn Ärger um illegalen Übergang: So geht es für Hobby-Eisenbahner Marcel Schneider weiter Von Hannes Henffler | 29.06.2023, 17:25 Uhr

Vor einigen Wochen sorgte Marcel Schneider mit einem illegalen Bahnübergang am Bahnhof in Blankenberg zwischen Brüel und Warin für Wirbel. Wir haben ihn getroffen und gefragt, was ihm deswegen droht, wie es weitergeht und wie viel Geld er schon in den Bahnhof gesteckt hat.