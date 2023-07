Warum nicht einen Urlaubstag im Wartezimmer verbringen? Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Guten Morgen Einen Urlaubstag sinnvoll nutzen ... Eine Kolumne von Rita Brückner | 12.07.2023, 05:00 Uhr

Ein Termin beim Facharzt will in Mecklenburg-Vorpommern rechtzeitig geplant sein, doch was passiert wenn er ausfällt?