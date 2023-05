Die Sternberger Powerfrauen haben ein tolles Familienfest in Golchen organisert. Auf dem Erfolg wollen sie jedoch nicht ausruhen. Foto: Rita Brückner up-down up-down Power-Frauen Sternberg MV in Aktion 6000 Besucher beim Familienfest in Golchen spornen Frauenpower an Von Rita Brückner | 04.05.2023, 16:11 Uhr

Das Familienfest am 1. Mai in Golchen war ein voller Erfolg. Für die Sternberger Power-Frauen kein Grund sich zurück zu lehnen. Da geht noch was, sagen sie und planen schon die nächsten Aktionen.