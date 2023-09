Am Montagabend haben Polizeikräfte aus Wismar und Sternberg einem Angler aus dem Wasser gerettet, der zu ertrinken drohte. Gegen 20.30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass Hilferufe vom Glammsee in Warin zu hören seien. Vor Ort entdeckten die Beamten einen Mann, der sich an seinem Boot festhielt und immer leiser um Hilfe rief.

65-Jährigen das Leben gerettet

Zwei Einsatzkräfte sprangen daraufhin ins Wasser und schwammen zu dem 65-Jährigen, der etwa 400 Meter vom Ufer entfernt war. Sie konnten ihn mit vereinten Kräften auf das Anglerboot ziehen und schließlich zurück zum Ufer rudern. Dort wurde der stark unterkühlte und entkräftete Mann erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Wismar gebracht.

Insgesamt 16 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gegen 23.15 Uhr konnten sie nach etwa einer Stunde wieder abrücken.