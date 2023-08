Erntesaison in Weitendorf Beschwerden und Gefahr in Schönlage: Trecker rasen durchs Dorf Von Hannes Henffler | 21.08.2023, 15:54 Uhr In einer Tour fahren Trecker und Laster durch die Straße Am Zitronenberg in Weitendorf-Schönlage. Dauerurlauberin Nicole Hasenjäger findet den vielen Verkehr nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Die sonst so ruhige Straße Am Zitronenberg in der Gemeinde Weitendorf nutzen derzeit täglich mehrere Erntefahrzeuge. Viel zu schnell und zu oft würden die Trecker hier entlang fahren, findet Nicole Hasenjäger. So will die Gemeinde das Problem lösen.