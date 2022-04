Die Bienenstraße zieht sich von Schwerin-Mueß über das Sternberger Seenland bis nach Plau am See. FOTO: Katja Frick Schlowe Das Frühlingsfest an der Bienenstraße ist erneut abgesagt Von Michael Beitien | 19.04.2022, 12:49 Uhr

Das Fest unter Regie der Dörpschaft sollte am 23. April in Schlowe Premiere feiern. Nun muss es das dritte Jahr in Folge ausfallen. Dafür wird für eine große Veranstaltung an der Bienenstraße im Mai geplant.