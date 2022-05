Durch das Torhaus vor dem Freigelände in Groß Raden können die Gäste in das Mittelalter eintauchen. FOTO: Katrin Glüsenkamp Sternberg Das Freilichtmuseum Groß Raden hat im Mai viel vor Von Katrin Glüsenkamp | 13.05.2022, 13:15 Uhr

Anlässlich des internationalen Weltbienentages findet am 21. Mai in Groß Raden das erste „Naturparkfest an der Bienenstraße“ statt. Im Mai sind dort aber auch noch andere Veranstaltungen geplant.