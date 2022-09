Üben für den Ernstfall: Das Szenario sah so aus, dass sich drei unbefugte Personen Zutritt auf das Gelände verschafft hatten und Feuer in einem Lagerraum ausgebrochen war. Bei einem Brand im vorderen Bereich des Düngemittellagers waren die Kameraden der Feuerwehr Jesendorf gefragt und die Wariner übernahmen den hinteren. Schnell stellte sich heraus, dass im Einsatzabschnitt der Wariner Kameraden eine Person leicht verletzt in der Halle gefunden werden konnte, eine weitere allerdings war in das Trocknungssilo innerhalb der Halle gestürzt und musste nun aufwendig befreit werden.

Der erste Trupp im Einsatzabschnitt der Jesendorfer Kameraden meldete zügig, „eine bewusstlose Person gefunden“, diese konnte schnell gerettet werden. „Da es sich um einen Brand im Düngemittellager handelte, musste hier zusätzlich eine Not-Dekontamination aufgebaut und die Person entsprechend gereinigt werden, bevor sie weiter medizinisch behandelt werden konnte“, berichtet Oberbrandmeister Torsten Ries

Wasserversorgung musste hergestellt werden

Nun galt es für die Jesendorfer, schnell eine Wasserversorgung herzustellen und die Löscharbeiten im Bereich des Lagers fortzusetzen. Auch im Einsatzabschnitt der Wariner Kameraden wurde Wasser benötigt. So musste eine weitere Leitung verlegt werden.

Zügig gelang den Warinern dann auch der Aufbau ihrer Wasserversorgung inklusive einer Riegelstellung zum Schutz der Halle vor dem Feuer außerhalb. Innerhalb der Halle gestaltete sich die Rettung einer Person dann doch aufwendiger: „Während eine Person zügig über eine Trage gerettet wurde und dem Rettungsdienst übergeben wurde, musste die Person im Silo aufwendig mittels der Drehleiter und einer Schleifkorbtrage herausgeholt werden“, berichtet Torsten Ries.

Doch auch diese Aufgabe gelang am Ende gut, sodass dann auch im Einsatzabschnitt der Wariner im weiteren Verlauf schnell „Feuer aus, keine weiteren Personen gefunden“ gemeldet werden konnte. Dies bedeutete gleichzeitig Übungsende und Zurückbauen aller Geräte und Aggregate. Im Anschluss an die Übung wurde eine kurze, aber auch ehrliche, Auswertung durchgeführt und die Dinge, die unbedingt besser werden müssten, angesprochen und analysiert.

Trotz kleinerer Probleme, zufrieden mit der Übung

Bei einer Bratwurst vom Grill am Gerätehaus der Feuerwehr Jesendorf wurde die Übung auch untereinander noch einmal heiß diskutiert und ausgewertet. „Ein besonderer Dank geht an die Wariner Pflanzenbau e.G., die uns diese Übung ermöglicht hat“, so Torsten Ries. „Für uns als Feuerwehr bleibt folgendes Fazit: Trotz einiger kleiner Probleme und kleiner Kommunikationsprobleme unter den verschiedenen Abschnitten fiel die Übung sehr positiv aus“, fügt Torsten Ries abschließend hinzu.