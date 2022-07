Anna Wartat und Leoni Bredefeld kümmern sich liebevoll täglich um die vielen Kinder am Roten See. FOTO: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Brüel Ferienfreizeit am Roten See braucht Unterstützung Von Katrin Glüsenkamp | 20.07.2022, 14:53 Uhr

Die Ferienfreizeit am Roten See lockt jeden Tag viele Kinder aus der Umgebung an. Die 16-jährige Leoni und die 13-jährige Anna basteln, malen und schwimmen mit den Kleinen.