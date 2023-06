Das Team von „Dirt Force Neubrandenburg“ hat den Pumptrack auf dem Parkplatz des Hotels Dreiwasser aufgebaut. Foto: Jana Bohne up-down up-down Parkplatz Hotel Dreiwasser Familienfest am Sternberger See: Mobiler Pumptrack geliefert und aufgebaut Von Katrin Glüsenkamp | 06.06.2023, 14:37 Uhr

Für das Familienfest am 10. Juni am Sternberger See wurde bereits jetzt der Pumptrack geliefert und aufgebaut. Das Beste: Bis zum 29. Juni bleibt er aufgebaut und kann von jedem genutzt werden.