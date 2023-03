Im März kam der Winter mit Eis und Schnee zurück. Symbolfoto: dpa up-down up-down Sternberg, Brüel und Warin Autofahrer trotzen der Glätte Von Konstantin Pavel | 10.03.2023, 15:44 Uhr

Am Freitagmorgen wurden Autofahrer von dem spontanen Wintereinbruch überrascht. Während es in manchen Ecken des Kreises Ludwigslust-Parchim deshalb zu einigen Unfällen kam, war die Lage in Sternberg, Warin und Dorf Mecklenburg ruhig.