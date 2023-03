Auch bei der 700 Jahrfeier von Kobrow war Pfarrer Horst Gollnick dabei. Archivfoto: Privatarchiv Michael Hoffmann up-down up-down Leserbrief von Michael Hoffmann Erinnerung an Horst Gollnick: Seelsorger mit einem Lächeln im Gesicht Von Michael Hoffmann | 07.03.2023, 14:50 Uhr

Mehr als 30 Jahre lang wirkte Pfarrer Horst Gollnick in Sternberg. Der Geistliche, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, war für seine humorvolle Art bekannt. Gemeindemitglied Michael Hoffmann erinnert an den kürzlich Verstorbenen.