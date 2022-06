Nicht nur die Organisatoren von der Sonderkommission für die Festwoche Martin Oehlke, Entenmaskottchen Christian Bukow und Michael Schwertner hatten ihren Spaß. FOTO: Robert Lehmann 800 Jahre Brüel Entenrennen lockte hunderte Besucher an Von Robert Lehmann | 04.06.2022, 19:55 Uhr

Im Zuge der Festwoche zum 800. Jubiläum der Stadt Brüel hat am Freitagabend das beliebte Entenrennen am Mühlenbach stattgefunden. Mit hunderten Zuschauern an der „Rennstrecke“.