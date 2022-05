Die IrLichter aus Warin geben am Sonntag in Bibow ein Konzert. FOTO: IrLichter Sternberger Seenlandschaft Musikalisches Wochenende steht an Von Hagen Bischoff | 13.05.2022, 16:01 Uhr

Wer auf Musik steht und die auch noch live erleben möchte, der hat am Wochenende im Sternberger Seenland eine große Auswahl. Gleich vier Konzerte stehen am Sonnabend und am Sonntag auf dem Programm.