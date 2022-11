Seit Jahren wird in der Gemeinde Kloster Tempzin das Laub von den Straßenbäumen wie hier in Zahrensdorf beim Dorfputz zusammengetragen und abgefahren. Foto: Roswitha Spöhr up-down up-down Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Dorfputz und Herbstfeuer in Kloster Tempzin Von Hagen Bischoff | 10.11.2022, 11:39 Uhr

Am Sonnabend wird in Langen Jarchow und Zahrensdorf vormittags fleißig geputzt. Am Abend darf es beim Herbstfeuer dann auch gesellig werden.