Zum Tag der offenen Tür begrüßten Schulleiterin Viola Petra Marx und Bürgermeister Armin Taubenheim die Kinder und Gäste. FOTO: Robert Lehmann 50 Jahre Grundschule Sternberg Von Karl Liebknecht zu Alexander Behm Von Robert Lehmann | 31.05.2022, 16:25 Uhr

Am Dienstag feierte die Grundschule Sternberg ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Sternbergs Bürgermeister gratulierte und kündigte Investitionen in „die alte Dame“ an.