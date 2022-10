Beim Karneval Club Dabel, hier Präsident Manfred Schliehe, wird es in diesem Jahr mit dem Motto Hollywood filmreif. Foto: Bölsche up-down up-down Karneval im Sternberger Seenland Der Karneval Club Dabel startet in die 5. Jahreszeit Von Michael Kleimenhagen | 19.10.2022, 13:25 Uhr

Die Karnevalssaison beginnt auch in Dabel am 11. November. Der Kartenvorverkauf für die Eröffnungsgala am 12. November findet am 29. Oktober statt.