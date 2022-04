Er spendet bereits zum 48-ten Mal Blut: Manfred Krause. FOTO: Hannes Henffler Aktion in Sternberg Kaum Spender unter 50 — Dem DRK fehlt junges Blut Von Hannes Henffler | 25.04.2022, 17:44 Uhr

Die Anzahl der Blutspenden in MV sinkt. Bei einer Blutspendenaktion in Sternberg kamen am Montag knapp 60 Menschen.