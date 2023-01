In Warin kennt Ines Untrieser die Vorlieben der Bibliotheksbesucher. Archivfoto: Roland Güttler up-down up-down Sternberg, Neukloster, Warin Das lesen die Menschen in der Region Von Konstantin Pavel | 23.01.2023, 18:46 Uhr

Wir haben gefragt, was die Menschen in Sternberg, Brüel, Warin und Neukloster eigentlich gerne schmökern. Die Bibliothekarinnen der Region kennen ihre Leser und konnten sich in einer Bücherei sogar über Leserzuwachs freuen.