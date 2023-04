Das potenzielle neue Grundstück in Warin ist nach Angaben des Kreises NWM kein Ersatz für die Unterkunft in Upahl. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Kreis Nordwestmecklenburg Das ist der Stand zur geplanten Geflüchteten-Unterkunft in Warin Von Konstantin Pavel | 08.04.2023, 12:51 Uhr

Der Kreis Nordwestmecklenburg möchte neben der geplanten Unterkunft in Upahl eine weitere in Warin eröffnen. Wir haben Kreis und Bürgermeister gefragt, was die aktuellen Pläne genau bedeuten.