Dabel startet in die fünfte Jahreszeit Dabeler Karnevalisten wollen Bürgermeister entmachten Von Rita Brückner | 12.10.2023, 11:53 Uhr Karneval Club Dabel will am 11. 11. die Macht übernehmen. Foto: Svend Herlemann/KCD up-down up-down

Dabeler Karneval Club plant Machtübernahme am 11. 11. und startet mit Galaabend in die 68. Saison – Karten dafür gibt es nur an einem Tag.