Sorgen in der Cocktailbar unter anderem für die Verpflegung: Inhaber Archie Kamber sowie Desi (r.) und Mima. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Neueröffnung in Brüel Cocktails, Snacks und Tanzen: Das Amigo lädt zum Feiern ein Von Thorben Oberhag | 19.01.2023, 15:53 Uhr

Viele Orte zum Party machen, gibt es in der Region nicht. Ein neues Angebot gibt es in Brüel nun aber. So lief der Start des Lokals.