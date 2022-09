Die Ruchower Kirche verwandelt sich am 24. September wieder zum Konzertsaal. Foto: Roswitha Spöhr up-down up-down Musik in alten Mauern Chor aus Dresden gibt Konzert in der Kirche Ruchow Von Katrin Glüsenkamp | 22.09.2022, 14:46 Uhr

Am Wochenende ist es wieder so weit: Musik in alten Mauern mit Klaus Holzweißig und einem ganzen Chor.