Ska Siolek und Andrea Wilm servieren im Café Lykka nicht nur selbstgeachete Torten, sodern auch Glück in kunterbunten Tassen. Foto: Rita Brückner up-down up-down Team von Ska Siolek Sie wollen jeden Gast zum Lächeln bringen: Café in Neukloster serviert Glück in Tassen und Kunst Von Rita Brückner | 03.04.2023, 15:53 Uhr | Update vor 2 Std.

Torten und Brot, Kunst und Tüddelkram – im Café Lykka in Neukloster gibt es Hausgemachtes und gute Laune. Allein für die Kuchen kommen Gäste am Wochenende auch zweimal her. Dabei ist Inhaberin Ska Siolek keine gelernte Bäckerin.