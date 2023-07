Schüler der 7. und 8. Klassen der Regionalen Schule Brüel mit der Hummel-Figur für das Projekt „Fiese Wiese“ im Artist Battle 2023. Foto: Rita Brückner up-down up-down Kunstprojekt Fiese Wiese Schüler aus Brüel enthüllen Riesen-Insekten für das Artist Battle 2023 Von Rita Brückner | 05.07.2023, 18:08 Uhr

Das Anthropozän ist Thema des Artist Battle am Wochenende in Brüel. Dafür setzten Schüler mit Künstler Tino Bittner im Projekt „Fiese Wiese“ Winziges ganz groß in Szene.