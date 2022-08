Organisieren zum letzten Mal gemeinsam ein Klassikkonzert mit koreanischen Künstlern: Magret Lux und Zong-Sun Wiggershaus. FOTO: Roswitha Spöhr up-down up-down Konzert in Tempzin Zong-Sun Wiggershaus organisiert letztmalig ein großes Klassikkonzert Von Robert Lehmann | 02.08.2022, 17:57 Uhr

In den vergangenen Jahren hat Zong-Sun Wiggershaus immer wieder koreanische Künstler nach Brüel gelockt. Am Wochenende wird in Tempzin letztmalig ein Konzert unter ihrer Regie veranstaltet.