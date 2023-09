Ideen für Brüels Mehrgenerationenhaus Ins Mehrgenerationenhaus soll wieder mehr Leben einziehen Von Rita Brückner | 29.09.2023, 15:43 Uhr Pastor Albrecht Wienß wünscht sich mehr Leben im Mehrgenerationenhaus Brüel. Foto: Rita Brückner up-down up-down

Es ist still geworden im Mehrgenerationenhaus in Brüel. Zu still, findet Pastor Albrecht Wienß. Das soll sich ändern und dafür werden Ideen gesucht.