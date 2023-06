Wenn es regnet und mal grau ist, herrscht längst kein Trübsal auf dem Campingplatz am Roten See. Denn Ines Magnor und ihr Team sind auf alles vorbereitet. Nicht zuletzt mit diesem Kindercampingwagen, der als Spieleparadies nicht nur ausgestattet, sondern auch angemalt wurde - das von der Manga-Künstlerin Nashi. Foto: Katja Müller up-down up-down Urlaub am Roten See Camping in Brüel: Ines Magnor ist vorbereitet auf die Saison und sogar für Regentage Von Katja Müller | 08.06.2023, 18:09 Uhr

Der Sommer kann kommen und der Regen darf es auch. Auf dem Campingplatz am Roten See in Brüel ist bereits reger Betrieb. Ines und Katrin Magnor sind bestens vorbereitet und planen aktuell sogar noch mehr Neuerungen.