Gemeinsam pusten Bastelexpertin Carina Zubrod (l.) und die kleine Finja die Seifenblasen in die Luft. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Kinderbasteln in Brüel Sparschweine und Seifenblasen: Hier können Kinder in den Sommerferien basteln Von Hannes Henffler | 27.07.2023, 17:32 Uhr

Der Kinderclub, der eigentlich jedes Jahr in den Sommerferien stattfindet, musste leider ausfallen. Doch Ines Magnor vom Restaurant am Roten See fand eine Alternative.