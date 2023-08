Raser werden ausgebremst Geschwindigkeitsanzeige auf Abwegen: Warum in Brüel der Smiley fehlt Von Rita Brückner | 10.08.2023, 13:06 Uhr Die Geschwindigkeitsanzeigetafel in der Schweriner Straße in Brüel ist verschwunden. Doch geklaut ist sie nicht. Foto: Rita Brückner up-down up-down

An allen drei Einfallstraßen in Brüel sollen Geschwindigkeitsanzeigetafeln den Verkehr beruhigen. Die in der Schweriner Straße ist allerdings verschwunden. Bürgermeister Burkhard Liese weiß, warum.