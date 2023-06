Extra für die Jubiläumsfeier hat Inhaber Oliver Borat einen riesigen Banner anfertigen lassen. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Brandschutz Service Borat Jubiläum in Sternberg: Zehn Jahre erfolgreich im Brandschutz Von Katrin Glüsenkamp | 13.06.2023, 12:11 Uhr

Vor zehn Jahren fing alles an und Oliver Borat machte sich mit seinem Unternehmen in Sternberg selbstständig. Nun feiert Brandschutz Service Borat am 16. Juni bei Kaffee und Kuchen sein Jubiläum und lädt alle Kunden und Interessierte ein.